В Подмосковье объяснили, как поверить счетчики воды надежно и безопасно

Жителям Подмосковья нужно быть осторожными, если настойчиво предлагают поверить или заменить приборы учета. Работы могут быть выполнены по завышенным ценам, с нарушением правил, а зачастую — без необходимости, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Важно удостовериться, что время поверки действительно наступило. Срок межповерочного интервала указан в паспорте прибора учета, в платежном документе, в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Для заказа услуг по поверке или замене прибора учета воды можно обратиться в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или стороннюю организацию. Организация, выполняющая услугу, должна иметь аттестат аккредитации на право проведения поверки, сертифицированное метрологическое оборудование, правильно оформлять документы и вносить сведения о приборе учета в метрологическую информационную систему.

Мастер подключает поверочную станцию, включает воду, затем сравнивает показания прибора учета и станции. Если погрешность менее 5%, счетчик исправен, если более — счетчик нужно отремонтировать либо заменить.

По результату выполнения работ клиенту выдается акт выполнения метрологической поверки, приходный кассовый ордер.

Специалист вносит данные о приборе учета в реестр ФГИС «Аршин». Доступ к системе открыт для всех, и в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» владелец счетчика может ввести его заводской или инвентарный номер и увидеть сведения о результатах поверки.

Уточнить сроки и требования к процедурам установки и поверки приборов учета можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ или по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.