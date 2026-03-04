В Подмосковье объяснили, как онлайн исправить показания счетчиков

Единый расчетный центр Московской области разъяснил жителям порядок онлайн-корректировки показаний приборов учета в случае ошибки при передаче данных. Исправить сведения можно через личный кабинет или приложение, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В расчетном центре напомнили, что при передаче показаний счетчиков важно внимательно проверять цифры, поскольку ошибки могут существенно повлиять на сумму в квитанции. Если некорректные данные уже отправлены, их можно изменить дистанционно.

Для этого необходимо зайти в личный кабинет или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», выбрать раздел «Отправить обращение» — «Показания приборов учета» — «Корректировка показаний ПУ». К обращению нужно приложить фотографию счетчика с актуальными данными либо акт контрольного снятия показаний, после чего отправить заявку.

Срок ответа составляет до 24 часов. Корректировка производится в текущем месяце, если прием показаний еще не завершен. Если ошибочные данные уже учтены при расчете, перерасчет сделают в следующем месяце после поступления актуальных сведений. Личный кабинет и приложение доступны ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.