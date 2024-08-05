В Подмосковье объяснили, как можно обратиться в управляющую организацию или ТСЖ

Жители многоквартирных домов, сталкивающиеся с различными вопросами по обслуживанию и содержанию дома, имеют несколько способов обратиться в управляющую организацию или товарищество, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Один из наиболее распространенных способов обратиться в управляющую организацию или ТСЖ — отправить письмо почтой или электронное сообщение. В большинстве домов жители имеют доступ к контактной информации управляющей компании или ТСЖ, где указаны адреса для писем или электронные ящики. Этот способ удобен для тех, кто предпочитает письменное общение или нуждается в официальном подтверждении обращения.

Одним из современных способов взаимодействия с управляющими организациями является использование портала ГИС ЖКХ. На данном портале жители могут зарегистрироваться, подать заявку, следить за статусом рассмотрения обращения, получать уведомления и информацию о работе управляющей компании или ТСЖ. Этот способ обращения позволяет жильцам быть в курсе изменений и оперативно реагировать на текущие проблемы.

Для жителей, предпочитающих устное общение, возможен вариант личного посещения приемной управляющей организации или ТСЖ. Здесь можно задать все вопросы, получить консультацию и ознакомиться с необходимой документацией.

Жители многоквартирных домов могут выбрать наиболее удобный и эффективный для себя способ. В свою очередь, управляющие организации и ТСЖ обязаны обеспечивать качественный сервис и своевременные ответы на запросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.