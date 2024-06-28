В Подмосковье объяснили, как изменятся тарифы за электроэнергию с 1 июля

С 1 июля в соответствии с требованиями действующего законодательства в Московской области для населения и приравненных к нему категорий потребителей впервые начнут действовать тарифы на электроэнергию, дифференцированные по объемам потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Дифференцированные тарифы утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 № 277-Р.

По тарифу первого диапазона заплатят потребители с объемом потребления в месяц до 11 160 кВт*ч. Объем потребленной электроэнергии от 11 161 и до 22 320 кВт*ч будет оплачиваться по тарифам второго диапазона. По тарифам третьего диапазона будет оплачиваться объем потребленной электроэнергии свыше 22 321 кВт*ч.

С 1 июля одноставочный тариф на электрическую энергию для городского населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 8,9% или 60 копеек к тарифу 1 полугодия и будет равняться для первого диапазона — 7,33 руб./кВт*ч, тариф для второго диапазона — 7,84 руб./кВт*ч (+7% к первому диапазону), тариф для 3 диапазона 8,08 руб./кВт*ч (+10,2% к первому диапазону).

Тариф, с учетом скидки 24%, для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах с электрическими плитами для одноставочного учета в первом диапазоне будет равен 5,57 руб./кВт*ч.

Скидка (понижающий коэффициент) для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, будет сохранена на уровне прошлого года в размере 30% и стоимость 1 кВт*ч в одноставочном тарифе для первого диапазона составит — 5,13 руб.

Новые тарифы не окажут особого влияния на платежи, так как в первый диапазон попадут более 95% всех бытовых потребителей — они не ощутят на себе дифференциации тарифов.

В отношении потребителей, приравненных к населению, диапазон потребления определяется следующим образом: для СНТ — на один садовый земельный участок; для гаражных кооперативов — на один гараж; для объединений граждан, потребляющих электрическую энергию в хозяйственных постройках (погреба, сараи) — на одну постройку (сарай, погреб).

Для общедомовых нужд и многодетных семей дифференциация тарифов по диапазонам отсутствует.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.