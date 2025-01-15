В Подмосковье объяснили, как избежать засора канализации в МКД

Некоторые жители считают, что унитаз и раковину можно использоваться как мусоропровод, отправляя туда остатки пищи, влажные салфетки и чайную заварку. Однако это мнение ошибочно, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Такие отходы, попадая в трубы с изгибами и неровностями, зачастую застревают и могут привести к серьезным засорам канализации, а также негативным последствиям для всей системы.

В унитаз и раковину нельзя выбрасывать:

остатки пищи. Они могут скапливаться и вызывать засоры;

наполнители для питомцев. Они могут содержать абсорбирующие материалы, которые не растворяются и могут быстро создать большие засоры в трубах;

жир и масло. При охлаждении застывают и прилипают к трубам;

подгузники. Специально предназначены для утилизации, не подходят для канализации;

строительный мусор. Становится причиной серьезных повреждений труб;

влажные салфетки и бумажные полотенца. На практике они часто приводят к образованию засоров из-за своей прочности и неспособности растворяться в воде;

ватные палочки и тряпки. Не растворяются в воде и могут забивать трубы;

средства гигиены. Одноразовые предметы гигиены также вызывают засоры;

окурки. Не растворяются и способствуют забиванию.

Жителям МКД советуют быть внимательными и утилизировать отходы правильно, ведь ваши действия могут предотвратить неудобства для вас, ваших соседей и управляющих компаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.