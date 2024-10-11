В Подмосковье объяснили, что нужно знать собственникам об услугах консьержа
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Услуга консьержа не является обязательной для надлежащего содержания общего имущества и не регулируется управляющей организацией. Это значит, что решение о ее предоставлении принимается на общем собрании собственников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Если большинство, а именно 50% + 1 голос поддержит идею, то это оформляется протоколом. В нем также указываются график работы, обязанности консьержа и стоимость его услуг.
Договор можно подписать:
- лично собственниками, например, председателем совета дома;
- управляющей организацией от имени собственников.
Услуга должна отражаться в квитанции на оплату ЖКУ.
Решение о консьерже принимается только на общем собрании собственников. Если в вашем подъезде консьержа нет, а в другом есть и за него выставляют счет — это незаконно. Необходимо запросить протокол общего собрания у управляющей компании, чтобы проверить правомерность ситуации.
Если решение о консьерже было принято и оформлено, а в квитанции есть отдельная строка на оплату — услуга легальна и за нее нужно платить. В другом случае можно инициировать новое собрание для обсуждения необходимости данной услуги.
Когда услуга не оформлена должным образом и плата собирается соседями, никто не вправе заставить вас платить, если вы не видите в этом пользы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.