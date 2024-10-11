В Подмосковье объяснили, что нужно знать собственникам об услугах консьержа

Услуга консьержа не является обязательной для надлежащего содержания общего имущества и не регулируется управляющей организацией. Это значит, что решение о ее предоставлении принимается на общем собрании собственников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Если большинство, а именно 50% + 1 голос поддержит идею, то это оформляется протоколом. В нем также указываются график работы, обязанности консьержа и стоимость его услуг.

Договор можно подписать:

лично собственниками, например, председателем совета дома;

управляющей организацией от имени собственников.

Услуга должна отражаться в квитанции на оплату ЖКУ.

Решение о консьерже принимается только на общем собрании собственников. Если в вашем подъезде консьержа нет, а в другом есть и за него выставляют счет — это незаконно. Необходимо запросить протокол общего собрания у управляющей компании, чтобы проверить правомерность ситуации.

Если решение о консьерже было принято и оформлено, а в квитанции есть отдельная строка на оплату — услуга легальна и за нее нужно платить. В другом случае можно инициировать новое собрание для обсуждения необходимости данной услуги.

Когда услуга не оформлена должным образом и плата собирается соседями, никто не вправе заставить вас платить, если вы не видите в этом пользы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.