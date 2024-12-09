сегодня в 17:37

В Подмосковье обеспечивают своевременную работу по очистке от ледяных образований

В связи с нестабильными значениями дневной температуры воздуха и прогнозируемыми осадками, преимущественно в виде снега, гололедицы исосулек, военными коммунальщиками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) производятся мероприятия по очистке снега в военных городках и воинских частях, передает пресс-служба администрации ведомства.

Очистка осуществляется на территориях, находящихся в зонах ответственности жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) с привлечением аварийно-ремонтных бригад.

Все аварийно-ремонтные бригады находятся в постоянной готовности и обеспечены необходимыми материалами, также проведены внеплановые инструктажи с сотрудниками. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

Опасные зоны возле зданий и сооружений, где возможен сход снега и наледи с кровель, ограждаются сигнальными лентами, ограждениями, опознавательными знаками.

Очистка территорий и подъездных путей осуществляется в соответствии с заявками командования воинских частей.

Для механизированной уборки подъездных путей и территории ежедневно задействуется специальная техника. В первую очередь очищаются подъездные пути к социально значимым объектам. За состоянием прилегающей территории организован ежедневный контроль, совместно с дежурными службами воинских частей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.