В Подмосковье обеспечили 2,8 МВт мощности для подключения школ и детсадов к 1 сентября

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Специалисты «Мособлэнерго» с начала года в Подмосковье подключили к электрическим сетям 10 школ и 4 дошкольных учреждения, обеспечив им суммарную трансформаторную мощность в объеме 2,8 МВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Так, для построенных в Павшинской пойме Красногорска детского сада и школы «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию (с двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый), а также энергетики проложили от подстанции ТП-26049 кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 1,1 км. Школе и саду, которые откроются в сентябре 2024 года, обеспечена заявленная присоединенная мощность 1 235 кВт.

Ранее специалисты «Мособлэнерго» также создали электроэнергетическую инфраструктуру для подключения к сетям школы и детского сада в деревне Зубачево. Специалисты компании выполнили строительство двухсекционной трансформаторной подстанции ТП-535 с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА каждый. В ходе работ были проложены две кабельные линии КЛ-10 кВ протяженностью один километр и 840 м КЛ-0,4 кВ для подключения к сетям газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,791 гкал/ч, которая будет обеспечивать теплом новые объекты сферы образования.

В рамках исполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения «Мособлэнерго» обеспечивает первичное подключение для новых зданий школ и увеличение мощности электроснабжения учреждений образования, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство учебных помещений.

Для выполнения требований современного образовательного процесса в школах Подмосковья энергетики строят новые электрообъекты и устанавливают в действующих подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также строят линии электропередачи, что позволяет обеспечить школам II категорию надежности электроснабжения.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, к которым относятся образовательные учреждения — школы, детские сады, колледжи. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.