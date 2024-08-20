В Подмосковье объем направленных на переработку отходов достиг 14,5 млн тонн

В январе 2025 года системе раздельного сбора отходов в Подмосковье исполнится 6 лет. С 2019 года в Подмосковье построена и внедрена система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, с того момента региональные предприятия по переработке отходов (КПО) отправили на переработку более 14,5 млн тонн отходов. Среди них: макулатура, пластик, стекло, металл и органика. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Более 65% жителей области, а это более 4,5 млн человек стали экологически грамотными в отношении раздельного сбора отходов.

«Для облегчения раздельного сбора отходов от населения на контейнерных площадках установлены специальные цветные баки: синие для сухих отходов, серые — для органических. Кроме того, на территории Московской области оборудованы пункты приема вторсырья — площадки Мегабак, куда каждый может сдать старые книги, вещи, автомобильные покрышки, батарейки и другие отходы. Сейчас таких площадок в Подмосковье насчитывается 60, до конца года планируем увеличить их число до 100», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Министерство ЖКХ напоминает жителям региона о том, что от правильной утилизации отходов зависит и возможность их дальнейшей переработки. Если выбрасывать сухой пластик вперемешку с органическими отходами, то его последующая переработка во вторичное сырье ввиду загрязненности окажется невозможной. Именно поэтому тщательная сортировка важна еще на этапе сбора и выброса мусора на контейнерную площадку.

С 2019 года в регионе КПО больше всего отсортировали и отправили на переработку: органические отходы — более 5,5 млн тонн, макулатуру — более 2,8 млн т, пластик — более 2,2 млн т, металл — более 1,2 млн т, стекло — более 2 млн т.

На площадки Мегабак с начала их функционирования в регионе жители сдали более 286 тыс. куб. метров отходов. Кстати, ознакомиться с перечнем отходов, которые можно сдать на площадку Мегабак, а также подать заявку на их вывоз, просмотреть адреса площадок, любой житель региона может на сайте.

«Многое в вопросе раздельного сбора отходов зависит не только от нас, как от органа государственной власти, но еще больше от наших жителей, ведь экологическое воспитание начинается с каждого. Можно издать множество законов и оборудовать массу контейнерных площадок по последнему слову техники, однако далеко не факт, что такие действия поменяют отношение людей к проблеме грамотной утилизации отходов. Именно поэтому важно стимулировать людей, рассказывать о процессах переработки, важности сортировки, на живых примерах объяснять процессы, происходящие на производствах по получению вторсырья», — добавил Велиховский.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.