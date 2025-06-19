В Подмосковье нейросеть выявила свыше 300 случаев бездомных собак

В Подмосковье искусственный интеллект через 9,7 тыс. камер системы «Безопасный регион» выявляет безнадзорных животных. С помощью ИИ-технологии было зафиксировано более 300 случаев безнадзорных животных и 27 стай собак. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Искусственный интеллект автоматически находит бродячих собак и даже целые стаи с точностью более 96% — и все в режиме реального времени. Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак.

После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства, которые проверяют те точки, где нарушение уже «подсветила» нейросеть, экономя время и силы.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.