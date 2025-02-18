В Подмосковье нейросеть выявила 2,3 тыс случаев запаркованности контейнерных площадок

В Московской области искусственный интеллект через видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксирует запаркованность у контейнерных площадок. С момента реализации проекта нейросеть выявила более 2,3 тыс. нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Припаркованные автомобили у контейнерной площадки перегораживают путь мусоровозам, что нарушает график вывоза отходов. Такое нарушение приводит к накоплению мусора и жалобам жителей.

Нейросеть ежедневно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион», выявляет автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, и определяет их госномера. На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении.

Подробнее об ИИ-проекте можно узнать на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.