В Подмосковье нейросеть помогает следить за чистотой на остановках

Уже больше года в Подмосковье искусственный интеллект следит за чистотой на остановках общественного транспорта. За месяц еще 138 остановок стала мониторить нейросеть, а всего под ее контролем 656 остановок. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» анализирует видеопоток. Если замечает мусор или переполненную урну, то автоматически формирует задание на уборку, точно указывая место и проблему. Спустя время проверяет задачу на устранение нарушения.

За месяц к ИИ-контролю подключили еще 118 камер. Теперь их общее количество составляет 652 камеры. С начала реализации ИИ-проекта уже устранили более 2,4 тыс. нарушений чистоты на остановках общественного транспорта.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.

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