В Подмосковье названы лидеры вторсырья по переработке отходов

В июле комплекс по переработке отходов, расположенный в Егорьевском городском округе, отправил более 600 тонн ПЭТ-пластика на заводы по переработке сырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Объем отобранной пленки за прошлый месяц составил 520 тонн.

Наименьший объем вторсырья составила макулатура — всего 100 тонн.

Неотсортированные отходы, выброшенные в один бак, загрязняют чувствительную к влаге фракцию. К сожалению, по итогу картон становится непригоден к дальнейшей переработке.

Если возможности сдать картон в пункты приема макулатуры нет, то можно просто сложить его в отдельный пакет, тщательно завернуть и отправить в синий бак на контейнерной площадке. В этом случае картон не испортится и переработчики смогут использовать его для производства, к примеру, альтернативного топлива.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.