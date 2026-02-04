В Подмосковье назвали нормативное давление воды в квартирах

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило, каким должно быть давление горячей и холодной воды в квартирах и что делать при его снижении, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что нормативное давление холодной воды в системе водоснабжения составляет от 0,03 до 0,6 МПа, горячей — от 0,03 до 0,45 МПа.

Причинами снижения давления могут быть недостаточное давление на вводе в дом или квартиру, засоры в общедомовых или квартирных системах, забитый аэратор или известковые отложения в смесителе, а также повышенный расход воды в часы пик.

При снижении напора специалисты рекомендуют проверить сантехнику в квартире, обратиться в управляющую организацию для замера давления и выяснения причин, а также сообщить о проблеме через портал Единой диспетчерской службы Московской области. Если давление стабильно ниже нормы, устанавливается повысительный насос для автоматического увеличения напора воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.