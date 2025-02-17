В Подмосковье назвали муниципалитеты-лидеры по числу убранных территорий

В регионе продолжается работа по приведению в порядок общественных пространств и дворов. Только за февраль специалисты коммунальных служб провели механизированную уборку на более 90% территорий, требующих немедленного выполнения работ по их надлежащему содержанию. Ежедневно для этого было задействовано более 1,5 тыс. единиц спецтехники и оборудования, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для обеспечения комфорта и безопасности жителей в первостепенных задачах — уборка от снега входных групп многоквартирных домов, тротуаров, а также подъездов к контейнерным площадкам.

Перечень работ в зимний период также включает:

ежедневную убору от снега в утренние часы;

очистку крышек люков;

обработку тротуаров и внутриквартальных проездов противогололедными материалами;

в случае отсутствия снежного покрова и наледи, прометание покрытий от мусора.

В лидерах по выполненному объему работ за февраль городские округа:

Молодежный — 100%; Власиха — 98%; Егорьевск — 95,5%.

Высокие показатели уборки также отмечены в Лыткарине, Лотошине, Дубне, Фрязине, Щелкове, Краснознаменске, Черноголовке, Бронницах и Талдоме.

По вопросам качества уборки дворов жители могут обращаться в свою управляющую организацию или территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.