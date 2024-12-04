сегодня в 12:15

В Подмосковье назвали лайфхаки, помогающие сэкономить на оплате воды

Специалисты МосОблЕИРЦ рассказали жителям Подмосковья, как уменьшить потребление воды и сумму счета за ЖКУ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для этого необходимо установить счетчики на воду, так как прибор учета позволит платить только за фактическое потребление.

Регулярно поверять счетчики: следите за тем, чтобы счетчики воды проходили поверку вовремя. Это гарантирует точные показания. Поверка необходима каждые 4-6 лет, в зависимости от типа счетчика.

Передавать показания вовремя: сроки передачи показаний и даты поверки приборов учета можно посмотреть в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Способы передачи показаний:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по телефону 8 (499) 444-01-00;

в клиентских офисах. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Также следует вовремя устранять утечки: проверять краны, душевые лейки и унитазы на наличие утечек. Даже небольшая протечка может привести к значительным потерям за месяц.

Использовать водосберегающую технику: специальные насадки для душа, аэраторы на краны. Они уменьшают расход воды без потери напора.

Запускать бытовую технику на полную загрузку: стиральная и посудомоечная машины потребляют много воды, поэтому используйте их только при полной загрузке.

Использовать посудомоечную машину: она обычно потребляет меньше воды, чем мытье посуды вручную, особенно при полной загрузке.

Следуя этим простым советам, можно не только сэкономите деньги, но и внести вклад в сохранение ресурсов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.