В Подмосковье назвали лайфхаки, помогающие сэкономить на оплате воды
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Специалисты МосОблЕИРЦ рассказали жителям Подмосковья, как уменьшить потребление воды и сумму счета за ЖКУ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Для этого необходимо установить счетчики на воду, так как прибор учета позволит платить только за фактическое потребление.
Регулярно поверять счетчики: следите за тем, чтобы счетчики воды проходили поверку вовремя. Это гарантирует точные показания. Поверка необходима каждые 4-6 лет, в зависимости от типа счетчика.
Передавать показания вовремя: сроки передачи показаний и даты поверки приборов учета можно посмотреть в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Способы передачи показаний:
- на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 (499) 444-01-00;
- в клиентских офисах. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Также следует вовремя устранять утечки: проверять краны, душевые лейки и унитазы на наличие утечек. Даже небольшая протечка может привести к значительным потерям за месяц.
Использовать водосберегающую технику: специальные насадки для душа, аэраторы на краны. Они уменьшают расход воды без потери напора.
Запускать бытовую технику на полную загрузку: стиральная и посудомоечная машины потребляют много воды, поэтому используйте их только при полной загрузке.
Использовать посудомоечную машину: она обычно потребляет меньше воды, чем мытье посуды вручную, особенно при полной загрузке.
Следуя этим простым советам, можно не только сэкономите деньги, но и внести вклад в сохранение ресурсов.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.