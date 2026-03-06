В Подмосковье нарушителей оштрафовали на 1,6 млн руб за сброс отходов

В Московской области с начала марта зафиксировали десятки случаев сброса отходов у контейнерных площадок, а сумма штрафов достигла 1,6 млн рублей. Только в Домодедове выявили 129 эпизодов нарушений. Нарушителей устанавливают с помощью камер системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье продолжают выявлять водителей, которые выбрасывают строительные и другие отходы рядом с контейнерными площадками.

С начала марта в городском округе Домодедово зафиксировали 129 эпизодов сброса мусора, из них девять связаны со строительными и крупногабаритными отходами. Все нарушители установлены, им назначены административные штрафы на общую сумму 1,6 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.