В Подмосковье напомнили правила уборки подъездов в МКД

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило жителям многоквартирных домов, кто отвечает за уборку подъездов и как контролировать ее качество. Работы выполняет управляющая организация за счет платы за содержание жилья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Уборка мест общего пользования входит в обязанности управляющей организации. Эти работы уже включены в содержание общего имущества и оплачиваются жителями в составе жилищно-коммунальных услуг. Дополнительные сборы на уборку подъезда не предусмотрены.

В обязательный перечень входят лестничные марши и межквартирные площадки, лифтовые кабины и холлы, входная группа — крыльцо, тамбур, перила и оконные блоки. Сотрудники обязаны подметать и мыть полы, удалять мусор, протирать подоконники, отопительные приборы и почтовые ящики, а также проводить уборку внутри лифта.

Регламент предусматривает ежедневное влажное подметание лестничных площадок и маршей двух нижних этажей. Выше второго этажа уборку проводят не реже одного раза в неделю. Места перед загрузочными клапанами мусоропроводов должны подметаться ежедневно, а полы в кабинах лифтов — регулярно мыться.

При нарушении графика жителям рекомендуют сначала обратиться в управляющую организацию и зафиксировать проблему фото- или видеоматериалами. Если реакции не последует, следует направить обращение в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.