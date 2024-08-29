В Подмосковье напомнили правила использования мусоропровода в МКД

Управляющие организации обязаны устранять засоры в мусоропроводе и при необходимости ремонтировать его, а собственники должны ответственно подходить к использованию, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Как правильно использовать мусоропровод

Запрещено сбрасывать крупногабаритный и строительный мусор, горящие предметы — окурки и сигареты, опасные отходы — батарейки, ртутные лампы и жидкости.

Если мусоропровод забился, не стоит оставлять мусор в подъезде. Нужно использовать контейнерную площадку рядом с домом.

Необходимо упаковывать бытовые отходы в плотно закрытые пакеты.

После использования нужно обязательно закрывать клапан.

Как отказаться от использования мусоропровода

Если собственники решили отказаться от мусоропровода, то необходимо провести общее собрание, так как мусоропровод является общей долевой собственностью. Инициатором может быть любой владелец помещения. Помощь в организации собрания можно получить у управляющей компании. Решение о закрытии мусоропровода принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников

При засоре мусоропровода необходимо оставить заявку на портале ЕДС МО. У управляющей компании будут сутки, чтобы устранить засор. Если она не реагирует — стоит сообщить в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.