Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 16:26

В Подмосковье напомнили, почему важно своевременно оплачивать коммунальные услуги

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что оплатить коммунальные услуги необходимо в срок до 10 октября 2024 года. Неоплата счетов приводит к накоплению пеней, штрафов и аресту банковских карт, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии со статьей 155 жилищного кодекса РФ просроченную задолженность управляющие и ресурсоснабжающие организации, а также региональный оператор по обращению с ТКО вправе взыскивать в судебном порядке.

Как быстро и просто оплатить коммунальный счет: — по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте МосОблЕИРЦ — в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Узнать о формулах и правилах начислений, а также имеющихся льготах и задолженностях для своевременного контроля можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Умная платежка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.