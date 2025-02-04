В Подмосковье напомнили о важности своевременной оплаты ЖКУ

«МосОблЕИРЦ» выпустил долговые квитанции с напоминанием о необходимости своевременной оплаты ЖКУ. В начале февраля долговые документы получают те жители, кто не оплачивал коммунальные услуги более двух месяцев, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сумма задолженности в долговых квитанциях может не совпадать с суммой долга в текущих платежных документах, поскольку долговые квитанции сформированы по услугам конкретных поставщиков, уполномочивших «МосОблЕИРЦ» на работу с дебиторской задолженностью.

На оранжевых долговых документах от МосОблЕИРЦ указан телефон контактного центра 8 (499) 444-01-00, электронный адрес сайта и личного кабинета.

На обороте указаны телефоны центра регулирования задолженности: 8 (936) 501-73-09, 8 (919) 992-38-28. Сотрудники центра помогут разобраться в каждой ситуации и подскажут оптимальные способы погашения долга.

МосОблЕИРЦ напоминает, что копить долг невыгодно, пени и судебные издержки только увеличивают коммунальный платеж. Оплата в рекомендованный срок через каналы, где отсутствует банковская комиссия, сэкономит семейный бюджет и исключит дополнительные расходы на ЖКУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.