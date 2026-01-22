В Подмосковье напомнили о признаках неисправности счетчиков и порядке их замены

Жителям Подмосковья рассказали, как определить неисправность счетчиков воды и других коммунальных ресурсов, а также разъяснили порядок их замены, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Счетчики воды и других коммунальных ресурсов позволяют оплачивать только фактически использованные услуги. Однако приборы могут выйти из строя, что приводит к некорректным расчетам.

Признаками неисправности счетчика являются неработающий дисплей, отсутствие видимых показаний, поврежденная пломба или знак поверки, механические повреждения корпуса, следы влаги или огня, а также превышение допустимой погрешности более чем на 5%. Еще одним основанием для замены служит истечение межповерочного интервала, который для водосчетчиков составляет обычно 4–6 лет.

При обнаружении неисправности необходимо обратиться в управляющую организацию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, сообщить последние показания прибора, зафиксировать номер заявки и дождаться специалиста для составления акта. После этого счетчик следует заменить или отправить на поверку, если повреждений нет, но срок поверки истек.

Если в течение 30 дней прибор не будет заменен или отправлен на поверку, начисления за воду начнут производиться по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативу, что может привести к увеличению суммы в квитанциях.

Регулярная проверка состояния счетчиков помогает избежать переплат и споров с управляющими организациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.