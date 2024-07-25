В Подмосковье напомнили, какие работы в квартирах УК должна провести бесплатно

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору разъяснили, какое имущество в квартире отремонтируют за счет ежемесячной платы за содержание и ремонт жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющая компания обязана обслуживать общее имущество в многоквартирном доме, а также производить ремонт в квартирах собственников без дополнительной платы: трубы (стояки, ответвления от стояков), входящие в квартиру до первого запирающего устройства (крана); радиаторы, если отсутствует запорный кран; межпанельные швы, со стороны фасада дома; газопровод, включая вентиль в квартире.

Также можно требовать провести ремонт или возместить ущерб, если имущество повреждено по вине управляющей компании.

Перечень услуг для обслуживания общего имущества определен в постановлении правительства от 03.04.2013 № 290.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.