В Подмосковье напомнили, как безопасно пользоваться электроприборами зимой
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С наступлением холодов и повышением нагрузки на электросети в жилом секторе традиционно возрастает риск возникновения пожаров. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подготовило памятку для жителей, как правильно и безопасно пользоваться электроприборами в зимний период, сообщает пресс-служба ведомства.
Основные правила безопасности касаются как выбора техники, так и ее повседневной эксплуатации.
Специалисты рекомендуют:
- покупать только сертифицированные электроприборы;
- не оставлять включенную технику без присмотра на длительное время;
- внимательно изучать инструкцию перед использованием;
- не сушить вещи на обогревателях и других электронагревательных приборах.
Правила электрического отопления:
- использовать только исправное оборудование, вилки и розетки;
- соблюдать безопасное расстояние — не менее 25 см от прибора до легковоспламеняющихся предметов (штор, мебели, постельного белья);
- не использовать самодельное электронагревательное оборудование;
- контролировать температуру корпуса прибора — она не должна превышать 85 °C.
Также напоминаем о запретах при печном отоплении, которое особенно распространено в частном секторе.
Запрещено:
- устанавливать небезопасные печи;
- использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон и пр.);
- применять неподходящее топливо;
- сильно раскалять печь;
- складывать перед топкой горючие материалы;
- оставлять без присмотра тлящуюся печь;
- сушить одежду и обувь в непосредственной близости от печи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.