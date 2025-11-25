Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:18

В Подмосковье напомнили, как безопасно пользоваться электроприборами зимой

С наступлением холодов и повышением нагрузки на электросети в жилом секторе традиционно возрастает риск возникновения пожаров. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подготовило памятку для жителей, как правильно и безопасно пользоваться электроприборами в зимний период, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные правила безопасности касаются как выбора техники, так и ее повседневной эксплуатации.

Специалисты рекомендуют:

покупать только сертифицированные электроприборы;

не оставлять включенную технику без присмотра на длительное время;

внимательно изучать инструкцию перед использованием;

не сушить вещи на обогревателях и других электронагревательных приборах.

Правила электрического отопления:

использовать только исправное оборудование, вилки и розетки;

соблюдать безопасное расстояние — не менее 25 см от прибора до легковоспламеняющихся предметов (штор, мебели, постельного белья);

не использовать самодельное электронагревательное оборудование;

контролировать температуру корпуса прибора — она не должна превышать 85 °C.

Также напоминаем о запретах при печном отоплении, которое особенно распространено в частном секторе.

Запрещено:

устанавливать небезопасные печи;

использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон и пр.);

применять неподходящее топливо;

сильно раскалять печь;

складывать перед топкой горючие материалы;

оставлять без присмотра тлящуюся печь;

сушить одежду и обувь в непосредственной близости от печи.

