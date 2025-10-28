В Подмосковье наградили работников дорожно-транспортной отрасли

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта руководство компании «ЭкоЛайф» совместно с представителями управляющей организации и региональных операторов провело торжественное награждение лучших сотрудников транспортного блока. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Почетные награды получили водители мусоровозов и спецтехники, чей профессионализм и многолетний труд обеспечивают своевременный вывоз отходов в Подмосковье.

Особые достижения сотрудников были отмечены не только почетными грамотами и памятными подарками, но и искренними словами благодарности от руководства. Каждый из награжденных вносит весомый вклад в бесперебойную работу системы обращения с отходами и поддержание экологического благополучия региона.

Руководство компании выразило уверенность в дальнейшем совершенствовании системы обращения с отходами и пообещало поддерживать инициативы, направленные на повышение эффективности работы транспортного блока и улучшение условий труда сотрудников.

Напомним, компания «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов трех кластеров — Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский.

