В Подмосковье наградили победителей конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей»

Сегодня в доме правительства Московской области состоялось награждение победителей ежегодного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей», организаторами которого выступили министерство ЖКХ Московской области и ГАОУ МО «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ», сообщает пресс-служба ведомства.

Итоги конкурса были подведены 5 декабря комиссией, в состав которой вошли ребята из детского совета при Общественном совете при Минстрое России.

Торжественным словом мероприятие открыла председатель комиссии, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова. «Поздравляем всех победителей, надеемся, что это вдохновит наших талантливых участников на получение профессионального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и приведёт их в нашу отрасль. А ребята, которые еще не принимали участие в конкурсе последуют их примеру и продемонстрируют свои творческие способности и знания. Такие мероприятия с раннего возраста развивают творческое мышление, позволяют формировать правильное и ответственное отношение к важным вопросам и профессиям, в том числе связанным с ЖКХ», — сказала Пухова.

По уже сложившейся традиции конкурс проводился по трем номинациям среди учеников общеобразовательных учреждений Московской области с 1 по 11 классы, в возрасте от 6 до 18 лет. В 2024 году поступило 1 751 детских рисунков. Это самое большое количество работ за всю историю проведения конкурса. При определении победителей члены конкурсного комитета отмечали соответствие номинациям, степень новизны и актуальности, объективность и раскрытие темы, яркость и оригинальность подачи материала.

Ознакомиться с победителями Московского областного конкурса рисунков можно на сайте МинЖКХ Подмосковья.

«Количество участников конкурса растет с каждым годом, и это всегда радует. Работы детей поражают своим креативным подходом и эмоциональностью. Ваше творчество вдохновляет нас, показывает, что даже самые юные жители Подмосковья интересуются важными вопросами и хотят сделать мир лучше. Никто из сотрудников Министерства не остался равнодушным к вашему таланту. Выражаю благодарность юным участникам, их родителям, а также ребятам, которые входили в состав жюри и помогали оценивать работы», — отметила Анжела Пухова.

На торжественном награждении победители получили почетные грамоты и подарки.

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