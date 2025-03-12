В Подмосковье начнут применять ручные пылесосы для уборки дворовых территорий

В этом году погода позволила специалистам коммунальных служб уже в марте перейти на весенний режим уборки территорий. В числе основных задач: прометание, промывка дворов и проездов, прогребание газонов, уборка мусора. Новый способ эффективной уборки — применение ручной механизированной техники. Такие средства уже используют в Истре, Королеве, Сергиевом Посаде, Чехове и Электростали, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Ежедневно наш инспекторский состав контролирует деятельность МБУ и управляющих организаций в части содержания территорий. Есть округа, где работа уже четко налажена, есть и те, где процесс требует оптимизации. Так, в марте мы закупим порядка 70 единиц дополнительного оборудования — ручных пылесосов. До конца апреля опробуем их в работе, оценим эффективность и сделаем выбор в пользу тех производителей техники, которые лучше всего себя зарекомендуют. По результатам эксперимента такими пылесосами планируем укомплектовать все муниципалитеты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Преимущества ручных бензиновых пылесосов:

они в 5-10 раз быстрее убирают территорию, чем дворник с помощью инвентаря;

требуется меньше физических усилий;

более тщательно очищают поверхности;

обеспечивают сбор мусор в специальный контейнер, что сокращает время на его утилизации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.