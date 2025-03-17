В Подмосковье начался мартовский период приема показаний счетчиков воды и тепла

Передать показания можно:

в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону: 8 (499) 444-01-00.

Каждый, кто в марте передаст показания счетчиков воды и/или электроэнергии через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», получит шанс выиграть 1 999 рублей.

Сроки приема показаний счетчиков электроэнергии — с 15 по 25 число каждого месяца. Период приема показаний счетчиков воды и тепла может разниться. Уточнить сроки можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики» и в офисах расчетного центра.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.