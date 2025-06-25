В Подмосковье начали оценивать эффективность работы глав МБУ по содержанию дворов

Отраслевые специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с областным учебным центром проведут собеседования с более чем 80 директорами МБУ по содержанию территорий региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках встреч члены экспертной комиссии оценивают эффективность деятельности руководителей и вырабатывают наиболее оптимальные механизмы для дальнейшей работы с учетом современных тенденций развития отрасли.

«Алгоритм уже отработанный, ранее использовали его в отношении управляющих организаций и заместителей глав по вопросам ЖКХ — убедились, что это хороший инструмент, который позволяет своевременно определять критические точки и владеть ситуацией изнутри. Сейчас такой метод используем и в работе с МБУ. Наша задача выявить сильные и слабые стороны каждого учреждения и его руководителя, а также определить направления и зоны, которые требуют особого внимания. В течение месяца планируем прособеседовать все подмосковные учреждения и по итогу составить четкий алгоритм оптимизации работы для каждого из них», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ключевые темы обсуждения:

обеспеченность кадрами и используемые источники подбора персонала;

ведение финансово-хозяйственной деятельности;

состояние материально-технической базы;

отработка сезонного цикла уборки территорий и эффективность маршрутизации техники;

удовлетворенность жителей качеством предоставляемых услуг.

Особое внимание также уделяется наличию общежитий для сотрудников, уровню заработной платы и укомплектованности рабочих бригад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.