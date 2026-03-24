В Подмосковье начали капремонт домов по плану 2026 года

Строительные работы по краткосрочному плану капитального ремонта 2026 года стартовали в 39 округах Подмосковья. Подрядчики фонда капитального ремонта уже вышли на объекты, завершить сезонные работы планируют до 30 сентября, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В регионе приступили к реализации трехлетней программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы. В перечень работ вошли ремонт кровель, фасадов, инженерных систем и других конструктивных элементов зданий. Сдачу всех объектов по плану 2026 года намечено завершить до 15 декабря.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев на форуме «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации» обозначил ключевые приоритеты программы. Всего за три года в Подмосковье планируют обновить 5,8 тыс. многоквартирных домов.

Среди лидеров по темпам начала работ — Балашиха, Люберцы и Лобня, где капремонт ведется в 26, 22 и 21 доме соответственно. В других муниципалитетах продолжается подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы.

В ходе ремонта применяют современные технологии, в том числе сэндвич-панели при устройстве кровель и рулонные внутренние водостоки без стыков. Это повышает надежность конструкций и продлевает срок их службы. Программа направлена на повышение надежности жилищного фонда и улучшение условий проживания более чем 800 тыс. жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.