В Подмосковье началась борьба с «резиновыми квартирами»

Коммунальные платежи за временно зарегистрированных граждан в «резиновых квартирах», как правило, оплачивают соседи. К примеру, в квартире временно зарегистрированы и фактически проживают 10-15 человек, а собственник показания приборов учета не передает, либо счетчики не установлены. Но многочисленные гости пользуются всеми коммунальными благами. Поэтому возникшую разницу в расходах за потребляемые ресурсы управляющие компании вынуждены распределять на остальных собственников квартир в доме, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Эти правила прописаны в постановлениях правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, от 29.06.2016 № 603 и от 03.02.2022 № 92.

«Речь идет о квартирах, где вместе с собственниками проживают несколько временно зарегистрированных граждан, информация о которых у поставщиков коммунальных услуг отсутствует, а показания приборов учета эти собственники не передают, либо счетчики отсутствуют вовсе, — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. — В таких квартирах фактические расходы за коммунальные услуги существенно превышают сумму начислений в платежных документах. Поскольку в основном при расчете платы учитываются только собственники и постоянно зарегистрированные жильцы, так как зачастую таковые не сообщают о своих постояльцах, получается, что «коммуналку» за временно зарегистрированных „гостей“ фактически оплачивают соседи. В том числе — наименее социально защищенные слои населения, пожилые люди, пенсионеры, инвалиды и одинокие мамы».

Законность восстановят министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области. Эти два региональных ведомства организовали совместную работу по выявлению граждан, зарегистрированных по месту пребывания, но не учтенных в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги.

Неоплаченный фактический расход коммунальных ресурсов квартиры, согласно законодательству, оплачивается всеми собственниками помещений в доме как общедомовые нужды.

Пилотный проект по противодействию «резиновым квартирам» и их квартирантам уже реализуется в городском округе Реутов. В платежных документах МосОблЕИРЦ за январь 2025 года расчет начислений за ЖКУ произведен с учетом количества временно зарегистрированных граждан в отношении более 7,5 тыс. собственников квартир.

«Для соблюдения справедливого и законного распределения расходов на жилищно-коммунальные услуги между жильцами многоквартирных домов мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, данное направление будем развивать и дальше, планируем масштабировать опыт Реутова на другие муниципалитеты», — добавил Антон Велиховский.

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области поддерживает инициативу по борьбе с «резиновыми квартирами», так как необходимо сохранять принцип справедливого распределения платежей между собственниками расходов на коммунальные услуги.

«Эта тема давно волнует наших активистов, и мы полностью поддерживаем данную инициативу. Считаем, что опыт Реутова необходимо масштабировать на всей территории Московской области», — подчеркнула председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Министерство ЖКХ Московской области напоминает, что законодательство (правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные ПП РФ№ 354) в случае отсутствия приборов учета в квартире обязывает собственников информировать исполнителя коммунальных услуг об увеличении или уменьшении числа проживающих (в том числе временно). Для этого дается 5 рабочих дней со дня произошедших изменений.

Если остались вопросы по расчету платы за коммунальные услуги, можно обратиться в ближайший офис МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.