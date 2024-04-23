В Черноголовке завершили строительство канализационных очистных сооружений

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В Черноголовке завершено строительство канализационных очистных сооружений по адресу: военный городок Ногинск-4, с. Макарово. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На объекте строителями проделан большой комплекс работ: проведены подготовительные и общестроительные работы, выполнена прокладка инженерных сетей, осуществлен монтаж канализационного оборудования, проведены пуско-наладочные работы, благоустроена и озеленена прилегающая территория.

Все этапы работ сопровождали специалисты подведомственного региональному министерству ЖКХ ГБУ МО «УТНКР», совершая регулярные выезды на объект для проведения строительного контроля.

Установленные очистные сооружения с автономной работой линий очистки обеспечивает высокую надежность, автоматический режим функционирования позволяет избежать необходимости постоянного контроля со стороны рабочего персонала.

Новые сооружения способны очищать до 250 куб. м сточных вод ежедневно, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и благоприятно влияет на здоровье жителей.

Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией. Для этого совершаются регулярные выезды на объект, ведь каждая из выполняемых работ должна вестись согласно требованиям и в срок.

Работы произведены в рамках реализации региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 гг.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.