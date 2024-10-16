В Подмосковье на земельные участки установлены публичные сервитуты

В Подмосковье с начала года в 60 локациях установлены публичные сервитуты на земельные участки в интересах ресурсоснабжающих организаций, в числе которых АО «Мособлгаз», ООО «Газпром» и ПАО «Россети Московский регион» и др. В 28 городских округах будут проложены новые инженерные коммуникации, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Публичные сервитуты устанавливаются для обеспечения интересов государства, местных властей или населения. Данная процедура необходима для прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, газопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд.

Услуга «Установление публичного сервитута в целях размещения линейных объектов регионального значения» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. В случае положительного решения результат в виде распоряжения об установлении публичного сервитута поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.