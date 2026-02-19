В Подмосковье на уборку снега вывели 6 тыс единиц техники

Коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим из-за мощного снегопада, за сутки может выпасть до 20–25 см осадков. На улицы региона вышли 6 тыс. единиц техники и 12 тыс. работников городского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За сутки в Московской области ожидается до 20–25 см снега. Для расчистки территорий задействованы 6 тыс. единиц спецтехники и 12 тыс. специалистов. В узких проездах и на тротуарах работают 2 тыс. ручных роторов.

«План по уборке территорий был составлен заранее. Контроль расчистки входных групп осуществляем через видеокамеры, установленные на подъездах. Кроме того, своевременность уборки мониторят инспекторы нашего ведомства. В первую очередь специалисты расчищают дороги с автобусным движением, входные группы МКД, подходы к школам и детским садам, а также подъезды к социально значимым объектам и контейнерным площадкам», — сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Коммунальные службы просят автомобилистов не парковать машины в узких внутриквартальных проездах и возле контейнерных площадок. Блокировка проезда может затруднить уборку снега и привести к несвоевременному вывозу отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.