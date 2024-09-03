В Подмосковье на площадках «Мегабак» для вторсырья было собрано 300 кг батареек

С начала года с экопунктов «Мегабака» в Московской области было вывезено на утилизацию около 300 кг батареек, 120 кг энергосберегающих ламп и 10 кг ртутных градусников. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В ведомстве отметили, что отслужившие свой срок батарейки относятся ко 2-му классу опасных отходов. Утилизировать такое вторсырье важно с осторожностью. При этом даже таким отходам можно «подарить вторую жизнь».

К примеру, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор в виде вилки и ложки или килограмм удобрений.

В Подмосковье сдать батарейки жители могут не только на специализированных площадках «Мегабак», но и в супермаркетах торговых сетей «Вкусвилл» и «Перекресток».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.