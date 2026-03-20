В Подмосковье на КПО внедрили 3D-печать для ремонта

На комплексе по переработке отходов в Подмосковье начали использовать 3D-принтер для оперативного изготовления деталей оборудования. Технология позволяет выпускать комплектующие за 8–15 часов вместо ожидания поставок более двух недель, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На КПО Московской области внедрили 3D-печать для ремонта оборудования сортировочного цеха. С помощью принтера изготавливают мелкие детали из промышленного пластика методом послойного добавления материала по цифровой модели.

Процесс включает разработку 3D-модели по конструкторской документации, подготовку файла к печати и настройку оборудования. После калибровки платформы и прогрева узлов принтер послойно формирует изделие, затем деталь проходит постобработку — удаление поддержек и при необходимости механическую или химическую доработку поверхности.

«Внедрение 3D-принтера значительно упростило процесс обслуживания оборудования сортировочного цеха, особенно системы обратного осмоса. Ранее при поломке приходилось ждать детали из стран-поставщиков более двух недель. Теперь мы изготавливаем необходимые детали за 8–15 часов прямо на месте. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу осмоса и исключить простои, замещая дорогостоящий импорт оперативным производством комплектующих», — отметил главный технолог КПО «Восток» Александр Панферов.

На предприятии уже печатают патрубки для работы с щелочами в системе обратного осмоса, держатели ламп для оптических сепараторов, кронштейны для вилочных погрузчиков и направляющие для роликов пресса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.