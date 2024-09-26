сегодня в 19:06

В Подмосковье на комплексах по переработке проводят консервацию отходов

На комплексе по переработке бытовых отходов, расположенном в Егорьевске, на сегодняшний день уже уложена геомембрана площадью 36 тыс. кв. м, а также активно ведутся работы по укрытию южного склона полигона геотекстилем в два слоя, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Основная цель процедуры — защитить склоны от залповых выбросов биогаза, который понижает содержание кислорода в атмосфере и усиливает парниковый эффект.

Кроме того, продолжается процесс укрытия откосов мембраной на подготовленном участке с геотекстилем. Одновременно выполняется вертикальная спайка швов и проверка их прочности.

После завершения установки защитного экрана весь накопленный здесь объем отходов будет направляться исключительно в систему переработки биогаза.

В ближайшее время также планируется завершение дополнительных работ по обсыпке и выравниванию склонов в южной части полигона.

Всего в проекте участвуют 15 укладчиков геомембраны, 2 водителей на бульдозере и тракторе, а также 7 машин КАМАЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.