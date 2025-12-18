В Подмосковье на 100% выполнена губернаторская программа газификации 2025 года

Специалисты «Мособлгаза» выполнили в полном объеме губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» на 2025 год, газифицировав 70 населенных пунктов Подмосковья, где ранее отсутствовало централизованное газоснабжение. Итоговый пуск года состоялся в деревне Тереньково Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«В вопросах газификации Московская область является признанным лидером в стране. Это результат последовательной работы в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», которая действует уже более 20 лет. За весь период ее реализации мы газифицировали более 900 населенных пунктов, и сейчас современное, экономичное газоснабжение обеспечивает комфорт свыше 300 тыс. жителей Подмосковья. Этот год также был успешным — мы выполнили план 2025-го, подведя газ к 70 новым населенным пунктам, а в рамках президентского проекта „Социальная газификация“ подключили к сетям 50 тыс. человек. Для нас это не просто статистика, а подтверждение того, что газификация остается одной из ключевых социальных инициатив, кардинально повышающей качество жизни людей, развивающей территории и создающей комфортные условия для проживания в регионе», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Первыми жителями деревни, которым специалисты «Мособлгаза» подвели газ до границ участка бесплатно и выполнили подключение по комплексному договору, стали супруги Вячеслав и Лариса, которые поделились своими впечатлениями.

«Раньше отапливались дровами — это было неудобно, особенно с учетом того, что у нас семья из четырех человек и двое детей. Плита работала от газового баллона. Теперь мы заменили ее на новую и с удовольствием будем готовить на природном газе, не беспокоясь о расходах», — рассказали супруги.

Напомним, чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области. Обязательные критерии для участия в программе:

в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей;

предельный лимит капитальных затрат по программе на одного жителя не должен превышать 450 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.