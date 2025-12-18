В Подмосковье на 100% выполнена губернаторская программа газификации 2025 года
Фото - © Мособлгаз
Специалисты «Мособлгаза» выполнили в полном объеме губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» на 2025 год, газифицировав 70 населенных пунктов Подмосковья, где ранее отсутствовало централизованное газоснабжение. Итоговый пуск года состоялся в деревне Тереньково Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
«В вопросах газификации Московская область является признанным лидером в стране. Это результат последовательной работы в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», которая действует уже более 20 лет. За весь период ее реализации мы газифицировали более 900 населенных пунктов, и сейчас современное, экономичное газоснабжение обеспечивает комфорт свыше 300 тыс. жителей Подмосковья. Этот год также был успешным — мы выполнили план 2025-го, подведя газ к 70 новым населенным пунктам, а в рамках президентского проекта „Социальная газификация“ подключили к сетям 50 тыс. человек. Для нас это не просто статистика, а подтверждение того, что газификация остается одной из ключевых социальных инициатив, кардинально повышающей качество жизни людей, развивающей территории и создающей комфортные условия для проживания в регионе», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Первыми жителями деревни, которым специалисты «Мособлгаза» подвели газ до границ участка бесплатно и выполнили подключение по комплексному договору, стали супруги Вячеслав и Лариса, которые поделились своими впечатлениями.
«Раньше отапливались дровами — это было неудобно, особенно с учетом того, что у нас семья из четырех человек и двое детей. Плита работала от газового баллона. Теперь мы заменили ее на новую и с удовольствием будем готовить на природном газе, не беспокоясь о расходах», — рассказали супруги.
Напомним, чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области. Обязательные критерии для участия в программе:
- в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей;
- предельный лимит капитальных затрат по программе на одного жителя не должен превышать 450 тыс. рублей.
- Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.
«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.