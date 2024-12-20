В Подмосковье на 100% выполнена губернаторская программа газификации 2024 года

В Московской области завершена реализация губернаторской программы газификации 2024 года — 77 населенных пунктов газифицировали специалисты «Мособлгаза» по программе за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Благодаря реализации губернаторской программы газификации Подмосковье является одним из регионов-лидеров по уровню газификации в стране. Сегодня этот показатель составляет 98,3%. Мы стремимся обеспечить доступ к газу как можно большего количества населенных пунктов, в том числе в самых отдаленных районах области, ведь газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В регионе также реализуется президентский проект социальной газификации, предполагающий бесплатное для жителей подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. В 2024 году газ по программе пришел в дома 33 тыс. жителей Московской области.

Кроме того, в этом году в рамках послания РФ к Федеральному Собранию президентом В. В. Путиным было озвучено поручение — расширить программу социальной газификации и проложить сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населенных пунктов. Таким образом, владельцы участков, расположенных в СНТ, смогут стать участниками программы догазификации. Сегодня в Подмосковье утверждены планы-графики газификации СНТ на 2025–2030 гг. Всего в программу вошло 956 СНТ, включающие 63,4 тыс. домовладений.

Самим дачникам необходимо ответственно подойти к вопросу газификации своих домов. Постановление правительства России № 1547 определяет ряд существенных критериев, которым СНТ и дома на дачных участках должны соответствовать, чтобы войти в программу.

Во-первых, подключать к газу будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Во-вторых, на общем собрании членов СНТ дачники должны принять решение о газификации, а также оформить его протоколом, который в обязательном порядке прикладывается к заявке о подключении. Единую заявку на социальную догазификацию СНТ подает председатель. В-третьих, домовладения в СНТ должны иметь статус «жилого дома», а на домовладение и земельный участок — оформлены правоустанавливающие документы. Также важным условием станет возможность строительства сети газораспределения и/или газопотребления внутри границ территории садоводства с соблюдением законодательства РФ в сфере градостроительной деятельности и земельного законодательства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.