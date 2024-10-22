В Подмосковье можно погасить долги за вывоз отходов без штрафов

Региональные операторы Каширского, Рузского и Сергиево-Посадского кластеров объявляют о запуске акции «Прощайте, пени 2024!», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Согласно условиям акции, жители, погасившие долг за услуги вывоза мусора, будут автоматически освобождены от ранее начисленных штрафов. Собственники частных домов и юридические лица в Подмосковье, имеющие задолженность, могут не платить пени, начисленные с января 2019 года по ноябрь 2024, при условии полного погашения основного долга.

Для участия в акции гражданам нужно лишь погасить долги, пени сгорят автоматически. Юридическим лицам необходимо прислать в адрес регоператоров акт сверки без задолженности на электронную почту:

Каширский — dz_kro@ecogrowth.ru;

Рузский — dz@ecogrowth.ru;

Сергиево-Посадский — dz_spro@ecogrowth.ru.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что в этом году акция стартует в ноябре и продлится до конца января 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.