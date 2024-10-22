В Подмосковье можно погасить долги за вывоз отходов без штрафов
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Региональные операторы Каширского, Рузского и Сергиево-Посадского кластеров объявляют о запуске акции «Прощайте, пени 2024!», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Согласно условиям акции, жители, погасившие долг за услуги вывоза мусора, будут автоматически освобождены от ранее начисленных штрафов. Собственники частных домов и юридические лица в Подмосковье, имеющие задолженность, могут не платить пени, начисленные с января 2019 года по ноябрь 2024, при условии полного погашения основного долга.
Для участия в акции гражданам нужно лишь погасить долги, пени сгорят автоматически. Юридическим лицам необходимо прислать в адрес регоператоров акт сверки без задолженности на электронную почту:
- Каширский — dz_kro@ecogrowth.ru;
- Рузский — dz@ecogrowth.ru;
- Сергиево-Посадский — dz_spro@ecogrowth.ru.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что в этом году акция стартует в ноябре и продлится до конца января 2025 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.