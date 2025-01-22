В Подмосковье можно подать заявку на замену газового оборудования онлайн

Жители Подмосковья могут через региональный портал госуслуг подать заявку на ремонт и замену газового оборудования, а также оставить обратную связь о качестве оказанных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуги запущены на регпортале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования, который реализуется Московской областью совместно с федеральным правительством. Новые возможности избавят жителей от бумажной волокиты и позволят повысить качество предоставляемых услуг», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если срок службы плиты, бойлера, котла или другого газового оборудования истек, оно сломалось или собственник хочет заменить его на новое, нужно сообщить об этом газовой службе. Самостоятельный ремонт или замена запрещены.

Услуга «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ». В онлайн-форме нужно указать, какое оборудование нуждается в замене, адрес, а также желаемую дату проведения работ. Заявку рассмотрят в течение 3 календарных дней.

Также пользователи могут оставить обратную связь о качестве предоставленных газовой службой услуг. Для этого необходимо в личном кабинете на региональном портале перейти в раздел «Заявления», выбрать необходимое заявление, дождаться статуса о завершении услуги и нажать «Оценить услугу».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.