В Подмосковье можно подать заявку на замену газового оборудования онлайн

Жители Московской области могут подать заявки на замену или ремонт газового оборудования через мобильное приложение Добродел. Об этом сообщает пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» – «Все услуги» – «Жилье» – «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ».

В онлайн-форме необходимо указать, какое оборудование нужно заменить, номер лицевого счета абонента, адрес и желаемую дату проведения работ. Ответ поступит в течение 3 рабочих дней в личный кабинет. Далее заявителю позвонят и подтвердят или согласуют новую дату и время приезда специалиста.

Добродел – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.