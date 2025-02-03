В Подмосковье можно подать заявку на замену газового оборудования онлайн

Жители Московской области в мобильном приложении «Добродел» могут подать заявку на замену газового оборудования в электронном виде. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Если у плиты, бойлера, котла или другого газового оборудования истек срок эксплуатации, техника сломалась или решили поменять ее на новую, то мобильное приложение Добродел поможет организовать замену правильно и в удобный для заявителя день.

Чтобы подать онлайн-заявку, необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги», затем в «Все услуги», далее в «Дом и ЖКХ» и выбрать «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ». В онлайн-форме необходимо указать какое оборудование нужно заменить, номер лицевого счета абонента, адрес и желаемую дату проведения работ. Ответ поступит в течение 3 дней в личный кабинет.

Самостоятельная замена оборудования без привлечения газовой службы запрещена.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.