В Подмосковье модернизируют объекты теплоснабжения

сегодня в 15:25

В Мособлдуме состоялась Открытая трибуна на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области».На ней обсудили модернизацию объектов теплоснабжения, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

О результатах и планах по модернизации объектов теплоснабжения рассказал министр энергетики Сергей Воропанов.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в 2024 году выполнены работы на 164 объектах. Это 36 котельных, 65 БМК, 3 ЦТП и 185,4 км теплосетей.

В 2025 году планируются работы на 591 объекте — это 104 котельных, 75 БМК, 25 ЦТП, более 440 км теплосетей. «Эта цифра не окончательная, с учетом того, что по результатам завершения отопительного периода мы будем делать опрессовку, и количество объектов может быть увеличено».

Реализация программы в 2025 году затронет свыше 25 тыс. МКД и ИЖС, 8,3 тыс. социальных объектов. Улучшения затронут 4 млн. жителей.

План на 2026 год включает 203 объекта: 74 котельных, 43 БМК, 5 ЦТП, 54 км теплосетей.

В плане 2027 года предусмотрено 95 объектов: 35 котельных, 13 БМК, 17 ЦТП, 43,5 км теплосетей.

Реализация программы в 2026–2027 году затронет 1,8 млн. жителей (1,3 тыс. соцобъектов, 8,8 тыс. МКД/ИЖС).

Помимо госпрограммы, также утверждено 60 инвестиционных программ в 56 ресурсоснабжающих организациях. В их рамках в 2024 году введен 131 объект, это 53 котельных и ЦТП, реконструировано 24 км теплосетей.

В 2025 году в рамках инвестпрограмм запланирована модернизация 177 объектов, это 117 котельных и ЦТП, 30,5 км теплосетей.

В рамках концессионных соглашений в 2024 году реализовано 160 объектов. Отремонтировано и построено 234 котла, 95,7 км теплосетей. Самым крупным концессионером в области является «Газпром теплоэнерго», основные работы выполнены им.

В 2025 году в рамках концессий запланировано 108 объектов, это 210 котлов, 50,9 км теплосетей.

Реализация программы в рамках концессионных соглашений затронет в 2025 году более 250 тыс. жителей.

Дополнительные мероприятия по ремонтам предусмотрены программой «Газпром теплоэнерго Московской области». В 2024 году проведено 337 мероприятий, отремонтировано и построено 58 котлов, 22,3 км теплосетей.

В 2025 году «Газпром теплоэнерго» планирует провести 445 мероприятия, отремонтировать 119 котлов, 57,7 км теплосетей.

Московская область стала единственным в России пилотным регионом проекта «Электронная котельная». Датчиками температуры и давления в его рамках были оснащены 2,2 тыс. котельных. В результате аварийные работы сократились на 34%, а количество жалоб от жителей снизилось на 58%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.