В Подмосковье модернизируют 117 объектов ЖКХ до 2031 года

В Щелкове прошла открытая трибуна Мособлдумы, где обсудили развитие коммунальной инфраструктуры в пяти округах Подмосковья. Специалисты представили планы модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовку к отопительному периоду, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, депутаты и члены Ассоциации председателей советов МКД. Обсуждение коснулось Щелкова, Пушкинского, Фрязина, Сергиево-Посадского и Лосино-Петровского округов.

За последние пять лет работы по госпрограмме водоснабжения и водоотведения затронули более 1 млн жителей. Крупнейшим проектом стали Щелковские очистные сооружения мощностью до 400 тыс. кубометров в сутки. Они принимают стоки из Королева, Фрязина, Щелкова и Пушкинского округа.

В ближайшие шесть лет модернизация продолжится на 117 объектах и охватит еще свыше 650 тыс. человек. Основной акцент сделают на реконструкции канализационных коллекторов и очистных сооружений. До 2031 года планируется капитально отремонтировать межрайонный коллектор в Щелкове и Королеве, обновить очистные сооружения в Красноармейске, Софрине и Лосино-Петровском, построить новые КНС в Сергиево-Посадском округе на улицах 40 лет Октября, Сержанта Налдина и Ивана Евсикова. Также реконструируют ВЗУ № 4 во Фрязине и установят станцию водоочистки в поселке Лукино-Варино Лосино-Петровского округа.

С наступлением устойчивых плюсовых температур начнется активная подготовка к следующему отопительному периоду. До конца года в этих муниципалитетах промоют и подготовят к зиме 12 резервуаров чистой воды. Всего в 2025 году по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева было промыто более 800 резервуаров.

Открытая трибуна стала площадкой для прямого диалога жителей с представителями власти и профильных служб. Все желающие смогли задать вопросы и получить разъяснения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.