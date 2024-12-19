В Подмосковье ликвидировали более 1 тыс незаконных свалок

Министерство экологии и природопользования Московской области за год реализовало ряд ключевых мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Особое внимание уделялось выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, что стало важным шагом в борьбе с экологическими проблемами, сообщает пресс-служба ведомства.

За отчетный период было выявлено 1 005 нелегальных свалок, что свидетельствует о значительном прогрессе в борьбе с этим явлением. Среди них 90 свалок оставались неликвидированными после инвентаризации за 2023 год. В результате целенаправленных усилий было ликвидировано 1035 свалок, что привело к заметному улучшению экологической обстановки в Подмосковье.

Кроме того, в Подмосковье продолжается работа по уборке зон отдыха возле водных объектов. Была разработана единая система контроля за содержанием таких мест на базе мобильной диспетчерской платформы «Контроль за зонами отдыха у водоемов» (ГИС «МДП»). Контроль осуществляется в центре управления регионом Московской области.

За 2024 год проведено более 5000 мероприятий по уборке прибрежных защитных полос водных объектов. Это позволило снизить количество жалоб на расчистку водных объектов на 3% по сравнению с прошлым годом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.