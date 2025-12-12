В Подмосковье КПО вырастил маракуйю на экспериментальных грядках

Первые плоды маракуйи выросли на комплексе по переработке отходов в городском округе Солнечногорск. Экзотическое лакомство созрело на экспериментальных грядках не в обычной почве, а в уникальном техногрунте. Экологичный технический грунт производится путем тоннельного компостирования из органических отходов, которые сортируют на предприятии. Так специалисты КПО дают вторую жизнь тому, что ранее считалось обычным мусором, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Маракуйя — требовательная культура и ее успешное плодоношение доказывает, что этим растениям достаточно питательных веществ в техногрунте. Это не просто тропический фрукт, выращенный сотрудниками комплекса, это прямое доказательство эффективности и экологичности подхода к работе профессионалов своего дела.

Сегодня подмосковные комплексы по переработке отходов демонстрируют уникальные возможности инновационного подхода к утилизации мусора.

Подход, реализованный на комплексе в городском округе Солнечногорск, открывает новые перспективы для экологической устойчивости региона и показывает, что даже экзотические культуры способны успешно расти на территории Подмосковья благодаря грамотному управлению отходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.