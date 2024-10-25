В Подмосковье конкурс «ЖКХ глазами детей» продлен до 29 ноября

По просьбе детей и их родителей МинЖКХ Подмосковья и Государственное автономное образовательное учреждение Московской области «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» приняли решение о продлении приема рисунков на конкурс «ЖКХ глазами детей» до 29 ноября. Конкурс проводится с 2016 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году поступило рекордное количество рисунков — 1 603 работы от юных художников. В этом году ожидается такой же высокий показатель.

Наибольшее число рисунков на данный момент прислали в номинации «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей».

По итогам заседания комитета определятся победители согласно номинациям и возрастным категориям. До Нового года все призеры будут награждены.

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ Московской области с 1 по 11 классы, в возрасте от 6 до 18 лет. Участники конкурса предоставляют рисунки, соответствующие следующим номинациям:

«Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги»;

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

«Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн, «умная платежка», единый платежный̆ документ».

Рисунки будут оцениваться по следующим возрастным категориям:

1 категория — от 6 до 10 лет;

2 категория — от 11 до 14 лет;

3 категория — от 15 до 18 лет.

Рисунки можно выполнить на любом материале (бумага, ватман, картон, холст и иное) на форматах А4 (210×297 мм) и А3 (297×420 мм), и в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, мелки, иное), но все материалы должны быть закреплены на одной плоскости, не допускаются объемные работы), после чего направить их (вместе с заявкой, согласием и копией свидетельства о рождении) в ГАОУ МО «УКК ЖКХ» одним из следующих способов

почтовым отправлением;

нарочно на бумажном носителе по адресу: 143902, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 42, тел. 8 (495) 529-74-77.

В дальнейшем планируется организовать выставку лучших работ в ДПМО, которая, судя опыту прошлых лет, привлекает повышенное внимание и вызывает значительный интерес. В зависимости от тематики рисунки будут направлены в подведомственные организации: фонд капитального ремонта, КС МО, МОС АВС и другие, где они пополнят уже имеющиеся экспозиции.

С подробной информацией по конкурсу, его условиями можно ознакомиться в Положении о проведении Московского областного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей» на сайте ukk50.ru, либо позвонить по телефону: 8 (498) 602-01-31, доб. 55853.

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