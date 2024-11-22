В Подмосковье коммунальщики устраняют последствия непогоды

Ночью от сильного урагана на территории Московской области пострадали нежилые помещения, многоквартирные дома и автомобили. Всего через портал ЕДС от жителей поступило более 60 обращений, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ситуация находится на контроле инспекторов территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Они своевременно выявили все повреждения и отработали сигналы жителей.

Кто отвечает за уборку деревьев:

общественные пространства — МБУ;

придомовая территория — УК;

в отдельных случаях привлекаются спецслужбы — МСЧ, Мособлэнерго.

Поваленные деревья были зафиксированы в Богородском округе, Люберцах, Шатуре, Серебряных Прудах и других муниципалитетах.

Так, в Раменском дерево перекрывало путь прохожим вблизи дома № 22 по улице Высоковольтная. В результате мер, принятых территориальным отделом, силами МБУ были проведены работы по распилу ствола дерева и уборке порубочных остатков. В Балашихе коммунальные службы распилили и вывезли упавшую 30 метровую сосну, поваленные деревья на детских площадках и общественных пространствах.

После распиленные деревья отправляются на базы коммунальных служб, где проходят через дробилки, после чего получается щепа. Она пригодна на дальнейшей переработки или ее можно использовать в качестве декорации и утепления деревьев в городе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.