В Подмосковье коммунальные счета за февраль доставят жителям до 5 марта

В следующем месяце жители Подмосковья получат платежные документы от ООО «МосОблЕИРЦ» с небольшим временным сдвигом по сравнению с привычным графиком, до 5 марта включительно. Задержка связана с тем, что февраль — короткий месяц. Для формирования квитанций потребуется несколько дополнительных дней. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» счета также будут доступны в первых числах марта.

Оплатить коммунальные услуги и передать показания счетчиков можно онлайн — на сайте и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Рекомендуемый срок оплаты — до 10 числа месяца, следующего за расчетным (если иное не установлено договором управления многоквартирным домом).

ООО «МосОблЕИРЦ» не является единственной организацией, оказывающей услуги платежного агента управляющих и ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.